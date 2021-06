Suunamudija jäi rikkalikku elustiili harrastades pettusega vahele

View this post on Instagram

Aga Oceane, kes on ka Prantsusmaal tõsielutäht, jäi peagi aga ühele reisijale vahele, kui naine tagasi tavaklassis oma kohale istus. Reisija postitas pildi suunamudika pettusest ka Twiterisse.

Oceane aga ei ole sugugi esimene tõsielutäht, kes püüdis fännidel naha üle kõrvade tõmmata. 2017. aastal kiitles räppar Bow Wow, et lendab eralennukiga tuurile, et promoda saadet "Growing Up Hip Hop: Atlanta".