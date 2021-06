Eraelulistest teemadest kõrvale põiklev Liis Lemsalu avaldas esmakordselt oma suhtestaatuse

"Liis, milline on sinu suhtestaatus?" uuris Andi otsekoheselt. "Suhtestaatus. Väga hea! Iseendaga," vastas Liis, andes mõista, et tema süda on taas vaba. Küll aga jäi Liis enesele omaselt delikaatseks ning selgitas Andile lähemalt, mida ta selle all silmas peab.

Mõned kuud tagasi teatas lauljatar oma Instagrami konto vahendusel, et on liitunud rahvusvahelise plaadifirma Warner Music perekonnaga. Uudis on üllatav, sest Liis on aastatega end iseseisvalt üheks Eesti tuntuimaks artistiks üles ehitanud. "Kuigi mul on Eestis oma kindel kuulajaskond ja fännibaas juba olemas, siis on mega põnev näha, kuhu see koostöö mind viib ja mida me korda hakkame saatma," selgitas Liis otsust suure plaadifirmaga liituda.

"Ma pole ju väga-väga pikalt ühegi suure plaadifirmaga sellist koostööd teinud... Seega on see äge võimalus oma karjääris midagi uut proovida," ütles Liis ning lisas, et on väga põnevil uue peatüki ees.

Sama plaadifirma alla kuuluvad ka maailmakuulsad artistid Ed Sheeran, Madonna, David Guetta, Cher jpt.

Ilmus ka Liis Lemsalu ja Stefani laulu "Doomino" akustiline versioon.

Eesti raadiojaamades on enimmängitud looks juba pikemat aega Liis

Lemsalu ja Stefani ühine singel Doomino, millest on nüüd valminud ka

suviselt helge akustiline versioon.

Loos teeb kaasa ka eesti-ukraina laulja ja tromboonimängija, ansambli

Svjata Vatra juht Ruslan Trochynskyi, kes mängib seal Armeenia

rahvuspilli duduk.

Kui originaali produtsendiks on Vallo Kikas, siis akustilise versiooni

aitas stuudios kokku mängida Gevin Niglas. Suvehõnguline ja tantsuline

lugu on saanud nüüd endale uue helgema kuue, mis on ideaalseks

kaaslaseks rahulikumatel suveohtutel.

Loo sõnade autor on Liis Lemsalu ja ta toob välja, et Doomino

akustiline versioon on muusikaliselt originaalist palju paljam ja

õrnem ja loo tekstil on nüüd veelgi kandvam roll, kui enne. “Vürtsi

lisab kindlasti Armeenia rahvuspill duduk, mis annab sellele

muusikalisele tervikule veel värvikama vormi.” lisab Liis.