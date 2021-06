Kim Kardashian pisarsilmi ebaõnnestunud abielust: tunnen end läbikukkununa

40-aastane Kim Kardashian rääkis tõsielusaate "Keeping Up with the Kardashians" treileris ebaõnnestunud abielust Kanye Westiga. "Me ei tülitse. Praegu on kõik rahulik. Seega ma lähen lihtsalt vooluga kaasa," vastas Kim õe Khloe'o küsimusele, kuidas tal Kanye Westiga läheb.