Tambet Tuisk tunnistab: kui näitleja ei saa aru, kes ta on, kukub ta varem või hiljem musta auku

Tuisk, kes on viimase nelja aasta jooksul Viljandis teatritudengeid juhendanud, märkis, et paneb tudengitele jagatud õpetussõnades rõhku iseenda leidmisele.

"Kui mina käisin koolis, siis väga ei suunatud su mõtet sellele, et kes sa ise oled ega harjutatud sind aru saama, kes sa oled. Sa oled teinud materjale ning rääkinud suuri ja vähem suuri sõnu, toonud kirju või mänginud esimesi armastajaid, aga sa ei ole inimesena arenenud ja varem või hiljem sa kukud sinna auku," märkis Tuisk, tunnistades, et ta on ka ise augus ära käinud.