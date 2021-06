KLÕPS | Moeasjatundja Tim Bluz presidendi kostüümivalikust: väga elegantne, samas esinduslik

Mõlemad naised kandsid märgi üleandmisel suurepäraseid kleite, mida kiitis ka moeasjatundja Tim Bluz. "Kersti Kaljulaid näeb lausa fantastiline ja kevadiselt värske välja. Väga elegantne, aga samas esinduslik. Mul on väga hea meel vaadata tema moeevolutsiooni läbi aegade. Ta kindlasti hakkas rohkem tähelepanu oma imagole pöörama ja see kuidas tema stiil arenenud on, on täiesti aplausi väärt. Kõik on viimase detailini läbi mõeldud. Mulle meeldib, kuidas meik ja aksessuaarid harmoneerivad kleidiga ning täiendavad teda, moodustades väga efektset tervikut," kiitis Bluz presidenti, kes kandis Liis Eesmaa kleiti ning Tanel Veenre kõrvarõngaid.