AINULT KROONIKAS | Anett ja Fredi loovad kuuma suveõhtusse mõnusad suvised võnked

Et te aga teaksite, kelle kontserdiplakati ees tasub pikemalt peatuma jääda, et kuupäev isiklikku märkmikku talletada, pakume teile viimaseks Philly Joe’s TV, Kultuuripartnerluse Sihtasutuse ja Delfi TV ühiselt valminud virtuaalkontserdiks armutult andekat duot Anett & Fredi.

Muusikaliste literaatidena on nad ennast sobivalt üles seadnud Philly Joe’s jazziklubi raamatukogunurka, et justkui oma isiklike mõjutuste maailmu koos sünteesides joonida alla muusikaliste juurte tundmise vajaduse.

Vaatamata oma noorele eale on need kaks väljapaistvalt väljakujunenud artistid, kes saavad vaieldamatult andma tooni Eesti muusikasse veel aastakümneid.

Loodame, et Vaikelu sarjast oli teile kõigile lohtu ja rõõmu neil piirangute ajal ning täname kõiki, kes võtsid meie tegemiste toetuseks haarata telefoni järele ning anda omalt poolt särtsu meiegi tulevikule.

Eriline tänu läheb loomulikult meie selle kevade lemmik inimesele Meelis Kubitsale, kes on suutnud kultuuri toetamise kontseptsiooni tuua Eesti ettevõtjatele ning erisikutele nii palju lähemale, et Kultuuripartnerluse Sihtasutuse kaudu on suudetud toetada kümneid sündmusi ning sadu muusikuid, kes raskel ajal seda toetust kõige rohkem vajasid.