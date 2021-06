Legendaarne Kannu Kõrts ja ööklubi Mjau said uue tuntud omaniku

"Kannu Kõrts on olnud omal ajal pea 4 aastat minu teine kodu, minu kasvamise ning arenemise paik ja muidugi ju ka meie ansambli Respekt ametlik sünnikodu. Just Kannu Kõrtsi lavadel leidsime me üksteist Janega ja just seal Respekt sündiski - ajal kui selles majas programmijuhina töötasin," selgitab ta.

"Tean, et eelmine omanik, kelle jaoks on need majad just nagu oma armsad lapsed, oli hinges siiski raske neid üle anda, kuid mulle need üle anda on minu jaoks ääretult suur au, vastutus ja usaldus - et just mulle.

Lubasin, et need lapsed on ka nüüd sama heades kätes, hoolitsetud, armastatud ja kaitstud, nii nagu isa poolt."