Ithaka Maria meenutab noorelt emaks saamist: kindlasti olen ma hoopis teistsugune, kui ma olin siis

"Mind emaks kasvatas pikki aastaid minu vanem tütar. Kindlasti olen ma hoopis teistsugune, kui ma olin siis," arvab Ithaka Maria. Vanima tütre Agathe Vega isast Tomi Rahulast läks ta juba 17 aastat tagasi lahku ning Ithaka sõnul peaks sellistel puhkudel tuvastama kõigepealt, kus kõige suurem "tulekahju" on. "Sa pead leidma sellise jõu, kui sul on lapsed, et sa teed koostööd teise vanemaga," selgitas ta.