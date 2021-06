Harry printsist onu paljastas, mida nad tegelikult kurikuulsast intervjuust arvavad: kes on Oprah?

"Me oleme vaatamata kõigele, mis juhtub, ikkagi perekond ja seda oleme me alati," ütles Sophie Sussexi hertsogi ja hertsoginna intervjuu kohta. "Kes on Oprah?" lisas naine naljatledes. "Mis intervjuust käib jutt?" lisas prints Edward.

Sophie kinnitas intervjuus The Telegraphiga, et aprillis aset leidnud prints Philipi matustel oli tal Harryga pikem vestlus, kuid ei avaldanud, millest nad rääkisid. Siiski on tagasihoidlikud Edward ja Sophie õnnelikud, et just nemad on valitud täitma seda tühimikku, mida Harry ja Meghani kolimine USAsse on kuninglikes kohustustes jätnud.