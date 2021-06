Selgus majas: Harry ja Meghan ei pane tütrele nime surnud vanaisa järgi ning põhjus peitub Kate'is!

Väidetavalt peitub põhjus selles, et Harry vennanaise Catherine'i õde kannab samuti nime Philippa, kuigi meedias on ta aastaid tuntud juba hüüdnime Pippa järgi.

Ka kuninglik ekspert Brittani Barger on välistanud võimaluse, et USAs elav paar selle nime kasuks otsustab. "Inimesed võivad loota, et nad panevad lapsele nimeks Philippa, et austada prints Philipi mälestust, kuid ma ei näe seda juhtumas. Ma ei usu, sest see Philippa on Kate'i õe nimi," selgitas Barger.