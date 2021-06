Seksika poetessi seebiooper | Armumine, beebiootus, vaimne suhte vägivald ning haiglasse kukkumine: ma ei osanud tunda hirmugi!

Ta jutustab oma loo, millest võiks kirjutada põnevusromaani, et see oleks hoiatuseks teistele naistele, kuidas nartsisistlik mees, võib kõike seda võrd kontrollima hakata, et see muutub lämmatavaks vaimseks suhtevägivallaks. „Ma ei pea lugu meestest, kes äratavad naises armastuse kavatsemata teda tegelikult armastada. Ma olen saanud oma jälgijatelt uskumatult palju kirju, kes on kogenud sama. Kui mees võtab su elu kontrolli alla ja keelab ära selles kõik, mis on sulle seni rõõmu toonud. Mees ei tohi olla kodus puuriga ootav armukade olend!” Nete räägib avameelses intervjuus, kuidas jääda sõna otseses mõttes ellu ning terve mõistus säilitada kui pidevalt kuristiku serval kõlkuda. Õnneks on Netel tema kaks poega ja kõhubeebi, kelle nimel end kokku võtta ja taas „jalule tõusta” – kuigi hetkel peab naine olema veel voodirežiimil.