Tiina Park ütleb, et tema suvekodu lähedal põllul kasvavad lopsakad karikakrad ja et suvemeeleolu tõstmiseks punub ta neist teinekord pärja ja mängib talutüdrukut. Täna on Tiinal aga jalas kirjud kontsakingad ja seljas valge kostüüm. Šampanja ja Pavlova kook ootavad külmkapis. Tiinale meeldib külalisi võõrustada.