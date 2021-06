Märgiline kuupäev: Prints Harry ja Meghan Markle'i oodatav laps peaks sündima ühe kuningakoja liikme sünnipäeval

Mitmed kuningakoja siseringiallikad väidavad, et Sussexi hertsog ja hertsoginna võivad tütre nime panna aprillis lahkunud Edingburghi hertsogi Philipi järgi. Muu hulgas on kaalutud ka nime nagu Lily.

"Harry on arutanud võimalikku sündimise kuupäeva lähedaste sõpradega. Harry ja Meghan räägivad juba väga avatult, et tähtis kuupäev kisub aina lähemale."

Niisamuti on spekuleeritud, et noorpaar nimetab oma teise lapse Harry ema Diana järgi, kes suri 1997. aastal. Sellegipoolest väidab kuninglik allikas: "Nad on arutanud nimesid nagu Lily ja Pip. Need ei ole just kõige tavapärasemad kuningliku perekonna nimed. Samas nad ei ole ka kõige tüüpilisem kuninglik paar."