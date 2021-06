Vinge! Näitleja Jodie Foster võidab maineka filmifestivali elutööpreemia

Foster, kes on võitnud kaks Oscarit parima näitleja rollide eest, on samuti aukülaline 6. juulil toimuval tseremoonial. Ta osales esmakordselt Cannes'il 13-aaastasena, täpsemalt aastal 1976. Tema kolmas film kui režissöörina osales festival kui võistluseväline film.

"Cannes on festival, millel ma olen nii palju võlgu. See festival on täielikult muutnud mu elu. Kuigi ma olen eelnevalt väga paljudele filmidele olnud režissöör, oli esimene Croisette'is minu jaoks märgilise tähendusega. Oma filmide näitamine siin festivalil on alati unistus. Cannes on autorifilmide festival, mis austab kunstnikke," lausub Foster isiklikult.