Kaotus ajas vassima? Eestlane Itaalias: Måneskini narkosüüdistuste taga oli Prantsuse meedia

"Kõige selle taga oli tegelikult Prantsuse ajakirjandus. Prantslastel oli ilmselt küllaltki raske seda olukorda, kus nad võidu kaotasid, alla neelata, et toodi välja niisugune olukord ja neid Rooma noori ja Damianot hakati süüdistama kokaiini tarvitamises," rääkis Toode.

David andis vabatahtlikult pärast seda ka narkotesti, mille tulemus osutus negatiivseks. "Ringhäälingute liit EBU on jätnud muidugi võidu Itaaliale, kuigi suisa välisministeeriumide tasandil oli see diskussioon ja arutelu küllaltki ärev. Räägiti vaikselt isegi juba diplomaatilisest skandaalist kahe riigi vahel," rääkis ta.

Nimelt levis sotsiaalmeedias kulutulena klipp sellest, kuidas ansambli laulja Damiano David tõmbab otse-eetris mingit ainet endale ninna. Tema tegutsemist varjab küll jääanum, kuhu on asetatud artisti jaoks mõeldud joogid, kuid tema kõrval istunud bändiliikme kaval näoilme ütleb rohkem kui tuhat sõna. Samuti tõukab kaaslane teda õrnalt, et anda märku, et neid filmitakse.