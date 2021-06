KLÕPS | Nii armas! Juutuuber Victoria Villig tähistas peikaga kahe aasta täitumist romantilise suudlusega

View this post on Instagram

Kroonika tegi eelmine aasta ka intervjuu Victoria Villiguga, kus sisulooja märkis, et suureks abiks on tal kaaslane Andreas Ait, kes vajadusel istub kaamera taga, aitab Victorial asju tassida, teeb Instagrami pilte ning kui vaja, siis mängib ka taksojuhti, et Victoriat teise Eesti otsa koolitustele sõidutada. „Heas mõttes olen teda, jah, ära kasutanud. Mul on väga vedanud, et teine pool mõistab ja toetab minu tööd. Ja ega ta polegi teist Victoriat tundnud, vaid ikka ainult sisulooja ja youtuber Victoriat.”