Prints Harry ja Meghan Markle teatasid tütre sünnist! Lapse nimi on austusavaldus ka printsess Dianale

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor sündis reedel, 4. juunil kell 11.40 Santa Barbara haiglas Californias. "Ema ja laps tunnevad end tervena ja hästi," ütles paar enda avalduses. Vastsündinu kaaluks on 3,486 kg.

"Lapse nimi Lili on nimetatud vanavanaema järgi, kelle hüüdnimi on Lilibet. Keskmine nimi Diana on pandud varalahkunud vanaema Walesi printsessi auks," lisatakse avalduses. Lilist saab õde kuningliku paari Harry ja Meghani esimesele lapsele Archiele. Suure tõenäosusega saab Lili sarnaselt vennale topeltkodakondsuse.

Tema kuninglik kõrgeausus kuninganna Elizabeth II on andnud õnnistuse Harryle ja Meghanile Lilibeti nime kasutamiseks. Noore printsessina oli kuningannal probleeme oma nime hääldamisega, mispärast kutsus ta ennast Lilibetiks.

Harry ja Meghan avaldasid oma lapse soo kurikuulsas intervjuus Oprah Winfrey'ile. Vastsündinud Lilibet on kuninganna Elizabeth II üheteistkümnes lapselapselaps. Seejuures on ta kuningliku liini pidi kaheksas troonipärija, jäädes tahapoole oma vanaisa prints Charles'ist, onu Williamist ja tema kolmest lapsest (George, Charlotte and Louis), isa Harryst ja suurest vennast Archiest.

Meghan ja Harry on seni hoidnud lapsesündi nii privaatsena kui võimalik, rääkides tütre saabumisest avalikult kõigest mõnel korral. Üks neist kordadest oli eelsalvestatud videos vaktsiinidele pühendatud kontserdile, kus Meghan ütles, et tema ja ta abikaasa on väga põnevil peatse tütre sünni pärast. "See on väga meeldiv rõõmutunne, mida me jagame miljonite peredega üle maailma," tõdes Meghan.