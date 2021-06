Modell Kelly Brook selgitas, miks ta lapsi ei soovi: mulle meeldib minu vabadus

Modell on alates 2015. aastast koos 35-aastase Jeremyga, aga nad ei ole veel kihlunud. Tundub, et Kelly ei torma selle otsusega, sest ta on neljal korral kihlunud olnud, aga pole veel abieluranda tüürinud, kirjutas The Sun.

Ta ütles väljaandele Sunday People: "Väga raske on end muuta, kui sa oled neljakümneseks saanud, ja ma arvan, et see pole kõikidele."

Kelly avaldas, et ta palus puhkusel olles ise Jeremy kätt, aga mees ütles ei.

Vastates küsimusele kuulujuttude kohta nagu ta oleks peagi taaskord mehe kätt palumas, vastas ta naerdes: "Pidevalt ringlevad kuulujutud nagu ma oleksin kihlumas või abiellumas, aga ei, see ei ole mul praegu plaanis."

"Mul on soovunelmate nimekiri, aga abiellumist seal pole. Ma tunnen, et lapsed ja abielu ei ole asjad, mida ma oleksin tahtnud. Mulle meeldib reisida ja oma partneriga olla. Mulle meeldivad loomad, töötamine ja olla iseseisev. Mulle meeldib minu vabadus. Mulle meeldib olla spontaanne."

"Niivõrd palju on asju, mis mulle meeldivad, ja ma tunnen, et abielu ja lapsed takistaksid mul neid teha. Olen püüdnud ettekujutada, mis tunne see on, sest laste saamine on suur pühendumus."

Ta ütles lõpetuseks: "Ma ei ütle iial, aga see pole praegu minu radaril. Mõtlen sellele aeg-ajalt, aga siis unustan kohe ära ka. Mul lihtsalt pole seda instinkti."