Lenna Kuurmaa lavakogemusest: uus ja samas harjumatu

"Imelik ja samas harjumatu, et on saanud kaks päeva järjest kontserti anda ja laulda. See, mis tundus äsja teadmatus kauguses, on äkitselt jälle normaalsus. Eelmisel nädalal algas kõik uuesti, nagu aken oleks lahti päästetud, et pahvakas värsket õhku saaks sisse tulla," teatas lauljanna Instagramis.