USA kirjanik sai valeinformatsiooni levitamise eest Twitterist keelu

Naomi Wolf, kes on kõige enam tuntud oma feminismi kolmanda laine raamatu "The Beauty Myth" poolest, avaldas terve suure hulga tõendamata postitusi vaktsiinide kohta, vahendas BBC.

Ühes postituses väidab ta, et vaktsiinid on tarkvara platvorm, millele saab uuendusi saata.

Ta võrdles Dr Anthony Faucit , kes on USA koroonaviiruse peanõustaja, saatanaga ning tema säutse nägid 140 000 jälgijat.

Hiljuti tehtud postituses ta väitis, et vaktsiini saanud inimeste uriin ning fekaalid peaks kanalisatsioonis teistest eraldama, et teha teste, mille abil uuritaks välja, millist mõju need joogiveele avaldavad.