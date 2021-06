Kuninglik pere soovib prints Harryle ja Meghan Markle'ile tütre sünni puhul õnne

"Palju õnne Sussexi hertsogile ja hertsoginnale Lilibet Diana sünni puhul, " kirjutati kuningliku perekonna ametlikul Instagrami lehel. "Kuninganna, Walesi prints , Cornwalli hertsoginna ning Cambridge'i hertsog ja hertsoginna on uudisest vaimustunud. Lilibeth on kuninganna 11. lapselapselaps."

View this post on Instagram

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor sündis reedel, 4. juunil kell 11.40 Santa Barbara haiglas Californias. "Ema ja laps tunnevad end tervena ja hästi," ütles paar enda avalduses. Vastsündinu kaaluks on 3,486 kg.

"Lapse nimi Lili on nimetatud vanavanaema järgi, kelle hüüdnimi on Lilibet. Keskmine nimi Diana on pandud varalahkunud vanaema Walesi printsessi auks," lisatakse avalduses. Lilist saab õde kuningliku paari Harry ja Meghani esimesele lapsele Archiele. Suure tõenäosusega saab Lili sarnaselt vennale topeltkodakondsuse.