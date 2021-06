Chrissy Teigen pidi küberkiusamise tõttu rollist telesarjas loobuma

Teigen kirjutas Stoddenile, et too võtaks "mullavanni" ning saatis paarile otsesõnumi, soovitades neil end ära tappa. Stodden oli siis 16-aastane.

Kuigi Teigen on hiljem oma sõnade pärast vabandanud, siis tuleb see paljude jaoks liiga hilja.

TVLine on nüüd kinnitanud, et Teigen loobus teise hooaja eel "Never Have I Ever" rollist. Teigen pidi sarjas külalisesinejana üles astuma. Kuigi tal oli seal vaid hääleroll ning ekraanil teda poleks näha saanud, siis otsustas ta küberkiusamise skandaali tõttu eemale astuda.