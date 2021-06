Mis juhtus? Eurolaulik Alexander Rybak avameelselt: ärkan igal hommikul ja mõtlen ellujäämisele

Alexander Rybak (35) tunnistas Norra väljaande VG värskes intervjuus, et ta kannatab endiselt võõrutusnähtude all, vahendab Iltalehti.

"Ärkan igal hommikul ja mõtlen ellujäämise peale. Mitte sellepärast, et mul valud oleksid, vaid seetõttu, et mu aju on hommikust õhtuni pideva ärevuse ja surve all, ütleb Rybak.

Valgevene juurtega Rybak meenutas kirjutises, et kõik tundus alguses kahjutu, kuid lõpuks rikkus see tema elu. "2020. aasta jaanuaris läksin võõrutusravile ning sammhaaval hakkan ma tundma end jälle iseendana," kirjeldab laulja ning lisab, et ta on saanud arstidelt palju abi.

"Viimaste aastate jooksul on ravimid pannud mind tundma nõrga ja hirmununa. See ei mõjutanud ainult minu aju, kuid ka lihaseid ja kõhtu. See rikkus ära suhte inimestega, kuid mis kõige tähtsam - see võttis ära ka minu isu elada," seisab positutses.

Rybak teab, et sarnase probleemiga kannatab maailmas palju inimesi. "Järgmiste nädalate jooksul hakkan ma jagama oma läbielamisi ning kui kellelgi on neist abi, siis see paneb mind paremini tundma," ütleb Rybak.