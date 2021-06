KROONIKA MÄRKAMISED | Eve Toots kontrollis oma valdusi, minister hoiab kõhubeebi sugu saladuses

Tegus äridaam Eve Toots, kes hiljuti saabus Hispaaniast, kus tema villa kannab nime Eve Villa, vaatas värske pilguga ringi Balti jaama turul – ta on turu suuromanik. Hoolimata päikeselõõsast nägi Jaan Tootsi abikaasa välja laitmatu – korralikult soengus, valges kostüümis ja kõrgetel punastel kontsadel.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on sirelite õitsemisajal iseäranis õide puhkenud, nagu nähtub tema sotsiaalmeediasse postitatud pildist. Seitsmendat kuud esiklapse ootel Keit küsib jälgijatelt, kas tulemas on poiss või tüdruk. "Meie juba teame, kuid otsustasime Rainiga, et enne beebi sündi sugu ei avalikusta," sõnab Keit kelmikalt.