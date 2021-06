KLÕPS | Oh, kui kaunis! Paul Neitsov naudib kallimaga rannamõnusid

Neitsov kinnitas maikuus Kroonikale, et tema süda on taas võetud. "Jah, teil on õigus," kui uurida Neitsovilt tema uue suhte kohta. Nimelt postitas Paul enda Instagrami story'sse pildi koos veetleva naisterahvaga. Kui pärida Paulilt lähemalt, kuidas nad tutvusid või kaua nad koos on olnud, jääb noormees veidi kidakeelseks: "Hetkel täpsemalt ei jagaks rohkem, kui et talve lõpust oleme koos."