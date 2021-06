ENNE JA PÄRAST | Vaata, milline näeb välja "Eurotripi" filmist tuntud sünge Ida-Euroopa maja

Nagu filmi nimigi ütleb, siis reisitakse mööda Euroopat, et sakslannast kirjasõber üles leida. Kuid kõik ei lähe ladusalt ning reisiseltskond jõuab omadega Slovakkia pealinna Bratislavasse . Linna kujutatakse stereotüüpse Ida-Euroopa kolkakülana, mis on sünge, hall ning prahine.

Kuid aastad on teinud oma töö ning filmis kujutatud elumaja on tänaseks saanud palju kirjuma ja elavama ilme, mis on valgusaastate kaugusel 2004. aasta filmis kujutatust.