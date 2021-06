YouTube’i sensatsioon Postmodern Jukebox tuleb maailmaturnee raames Eestisse

Stiilsete ja põnevate cover-lugudega kogu maailmas suuri lavasid vallutaval Postmodern Jukeboxil on YouTube’s üle 5 miljoni jälgija ning maailmaturnee raames oodatakse neid esinema nii Ameerikas, Austraalias, Uus-Meremaal kui ka Euroopas. Bändijuhi korteris alguse saanud projekt on ambitsioonide kasvades kolinud Los Angelesis asuvasse stuudiosse. Hiljuti re-arranžeeriti menusarja “Sõbrad” signatuurlugu “I’ll Be There For You”. Koostöös originaalesitajatega ansamblist The Rembrandts tuuakse kuulajateni muusikastiilide evolutsioon 1920ndate jazzist 90ndate originaalini.

Evolution of the “Friends” Theme Song - 1920s to 1990s - ft. The Rembrandts.

„Olen tänulik, et saan luua ja teha koostööd nii paljude andekate inimestega. Esitada oma loomingut muusikafännidele on miski, millest oleme pikalt puudust tundnud,“ sõnab Bradlee koroonakriisi valguses. „Meil on vedanud, et meil on nii palju uskumatuid fänne kogu maailmas, kes on võimaldanud Postmodern Jukeboxil minna ülemaailmsele turneele. Ootame, et saaksime veel kord tuua silmapaistvaid talente ja klassikalisi helisid maailma igasse nurka. See on suur taasavamine, kuid on ka suur kokkutulek - mitte ainult meie andekate koosseisude ja meeskonna, vaid ka Postmodern Jukeboxi ja klassikalise „vanakooli“ meelelahutuse austajate jaoks."