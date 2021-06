Lembelaulik Sulo Tintse asus taas koolipinki nühkima: saan tegeleda asjaga, millega pole varem kokku puutunud

„Õpin CNC pingi laserlõikust ja graveerimist ning selle tarvis programmeerimist," räägib Sulo, et asus koolipinki. "Lihtsalt mingil hetkel tundsin, et on soov ennast täiendada ja hakkasin erinevate koolide lehtedelt kursuseid kaema,“ sõnab ta ja lisab, et valitud ala on hetkel Eestis ja ka kogu maailmas aina enam populaarsust kogumas.