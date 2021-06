Kadri Voorand annab 13. juulil Pirita kloostris koos valgusinstallatsioonidega erilise öökontserti

Kadri Voorand on mitmekülgne vokalist, pianist ja helilooja, kelle kirglik esitus on pälvinud rohkelt heakskiitu nii kodu- kui välismaal. Selle oluliseks tõestuseks on näiteks tema hiljutisim album, mille andis ta välja legendaarse plaadifirma ACT alt. Kadri looming võib pealtnäha viia ühest äärmusest teise. Hiljuti on ta soleerinud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees kaasaegse klassikalise muusika žanrisse paigutuva Ülo Kriguli uudisteosega, loonud muusikat Priit Tenderi joonisfilmile „Orpheus“, kirjutanud suurvormi „Laineile end kingin“ Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ja loonud muusikat laulu- ja tantsupeole. Ta on teinud koostööd erinevate artistidega nagu Anthony Branker, NOËP, Rein Rannap, Erki Pärnoja ja paljud teised, kuid see on vaid osa Kadri tegemistest.