Vaba ja vallaline Andrei Zevakin käib ringi turvamehega: eks nüüd ole näha, kuidas läheb

"Kas sa üldse julged käia kuskil tänaval ringi? Kõik ju teavad, et sa oled nüüd vallaline. Kas sa pead kaigast kaasas kandma või kuidas sa üldse hakkama saad?" uurib Sky.ee muusikult ja juutuuberilt Andrei Zevakinilt.

"Täna on esimene päev ilma maskita. Kui sa küsid mu käest seda küsimust neli päeva hiljem, siis ma oskan vast vastata. Aga siiani, kui ma ringi käisin, oli maskiga hea – panid kapuutsi pähe ja keegi ei tunne sind ära. Eks nüüd näha ole, kuidas läheb. Neid vallalisi tüdrukuid on ka. Praegu on selline rahulik.

"Vaatan, et siin neiu juba ujub külje alla, nii et see asi aina süveneb," märgib reporter seepeale.

"Mul on Tarmo siin. Tema on minu turvamees," naerab Zevakin.

Aprilli algul teatas Merilin Mälk, et tema ja Andrei teed on läinud lahku.

"Jah, mina ja Andrei oleme lahus. I guess me mõlemad tahtsime teha oma asja, kõik on chill," teatas lauljatar Merilin Mälk Instagrami story's ja lisas, et rohkem ta sellel teemal ei peatu.

Noorte suhe sai avalikuks "Eesti Laul 2020" konkursi ajal. Andrei tegi "Eesti Laulu" eel taskuhäälinguid, kuhu kutsus kõik lauluvõistlusel osalevad artistid. Esimeseks külaliseks oli Merilin Mälk. Noored jäid edasi suhtlema ning nii nende armuleek seal ka alguse sai. Oma suhet teiste eest nad väga ei varjanud. SkyPlusi otse-eetris pandi Zevakinit tanki ehk samal ajal tuli uudis, et nad on Meriliniga suhtes.

"Ta on siiras, nunnu, väga armas ja hea südamega tüdruk. Kunagi tal palju vaja ei ole," ütles Andrei 2020. aasta detsembris Kroonikale.