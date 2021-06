Vilja ja Taimo Toomast pikki plaane enam ei tee: ravimatu haigus aina süveneb

Vaatamata keerulisele olukorrale on Taimo Toomast (59) ja tema abikaasa, psühholoogist poliitik Vilja Toomast (59) elujaatavad: "Muidugi oleme ka meie leinanud ja nutnud, kuid katsume elada nii normaalselt kui võimalik. Tõsi, pikki plaane ei söanda enam teha."

Vilja ja Taimo on vaktsineeritud, nagu ka loo autor. See on eelduseks, et saaksime intervjuuks näost näkku kohtuda, sest Taimo on riskirühmas. Koroo­naga nakatumise korral oleks tema ellujäämisvõimalused nullilähedased, mistõttu on nad Viljaga viimased pea poolteist aastat püsinud oma Nõmme kodus või suvilas Laulasmaal ja vältinud igasuguseid tarbetuid kontakte.

"Sõprade järele on igatsus muidugi väga suur, aga kõik olid ju sama keerulises olukorras. Pealegi teadsin, et kui Taimo peaks viiruse saama, siis oleksin tõenäoliselt pidanud temaga kiirabi­auto uksel jumalaga jätma," vaatab Vilja karmile reaalsusele otsa.