The Rolling Stones ja Tom Jones kutsuvad üles voogedastuskanalite reformidele

The Rolling Stones ja Sir Tom Jones on üheskoos paljude artistidega kirjutanud UK peaministrile Boris Johnsonile , öeldes, et mis puudutab maksete arvutamist, siis ei ole seadus tehnoloogiaga sammu pidanud, kirjutas BBC.

Nende põhiliseks argumendiks on, et voogedastuskanalid ning plaadifirmad teenivad nende pealt miljardeid, kuid seda jagata artistidele võrdselt. Vaatamata miljonitele kuulamistele teenivad muusikud vaid mõned sendid. Nii mõnedki ei teeni üldse midagi.

Artistid nõuavad, et autoriõiguse seadust muudetakse nii, et sinna lisatakse ka voogedastuskanalid.

Kiri tuleb ajal, mil Boris Johnson valmistab ette raportit muusika voogedastuse kohta. Kultuuri, meedia ja spordiosakonna valitud komitee on juba tükk aega kogunud tõendeid, kuidas platvormid nagu Spotify ning Apple Music muusikutele raha maksavad. Seda selleks, et välja uurida, kas see on artistide jaoks õiglane või mitte.