Bill Clinton uuest raamatust: pärast presidendi ametiaja lõppu ei olnud väline oht minu jaoks kadunud

Nende esimese koostöö tulemusel ilmus 2018. aastal raamat "The President Is Missing ", mis müüd enam kui kolm miljonit koopiat. Nüüd valmis sellele raamatule järg, nimega "The President's Daughter", mis räägib presidendi tütre röövimisest.

Bill Clinto rääkis, miks raamatu süžee teda niivõrd palju kõnetas. "Nagu teised presidentide täiskasvanud lapsed kaotavad nad salateenistuse kaitse, kui president lahkub Valgest Majast. Tavaliselt pole sellest midagi, sest tõeline oht puudub, aga kui mina lahkusin, siis ei 11. septembri rünnakut ei olnud veel toimunud. Ma olin Bin Ladeni poolt ikka veel fatwa all, sest ma olin püüdnud teda niivõrd intensiivselt tappa. Või vähemalt kinni püüda. Olukord muutus intensiivsemaks pärast Aafrika saadkonna pommitamist 1998. aastal," rääkis ta.

Clinton lisas: "Seega ma olin mures, et ükskõik, kes minu perekonnast võis olla kõrvaline kahju. Ja kõigele lisaks sai Hilaryst ka New Yorgi senaator. See kõik oli minu jaoks isiklik selle punktini, et ma hakkasin mõtlema, kuidas ma ise selles olukorras hakkama saaksin."

Selle järel rõhutas James Patterson, et raamatus olev president pole Clinton ning presidendi tütar pole mitte ühegi varasema presidendi tütar. Tegu on täiesti fiktiivse tegelasega, kes on ühtlasi ka raamatu kangelane.

Bill Clinton kommenteeris ka 6. jaanuaril toiminud Kapitooliumi sissetungi. "Neid julgustati kohale tulema. Ja kuna seda öeldi neile inimeste poolt, keda nad olid harjunud kuulama, siis tundus, et kogu asi oli kokku lepitud," sõnas Clinton.

"See tekitas õudu ning oli järgmine loogiline samm Ameerika polariseerimisel," lisas Clinton.

Endine president sõnas, et hea asi kirjanikuks olemise juures on see, et keegi ei sunni teda pensionile minema. Ainuke asi, mis seda teeb, on see, kui lõpetatakse tema raamatute lugemine.