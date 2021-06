Mölder omab Kannu kõrtsi koos Ragnar Murumäega, kes oli üks mitmest kandidaadist, kellega ta koos ettevõtlusesse läks. Pärast seda, kui Mölder avaldas enda sotsiaalmeedias, et on kõrtsi uus ja uhke omanik, sai avalikuks spekulatsioon, et üks võimalik partner oli ka "Kodutunde" produtsent Kristi Loigo.