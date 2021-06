KLÕPS | Eestis filmivõtetel viibinud "Harry Potteri" täht soovis "isale" sünnipäevaks õnne

"Hilinenud õnnesoovid, isa," kirjutas Tom Felton Instagrami postituse juurde, kus on tema, Jason Isaacs ja majahaldjas Doby. Isaacs sai 6. juunil 58-aastaseks.

Tom Felton on inglise näitleja ja muusik. Feltoni esimene filmiroll oli filmis "Laenajad", kus ta oli vaid 9–10-aastane. Felton mängis selles filmis pere pesamuna.

Filmis nimega "Burial" löövad teiste seas kaasa ka Harry Potteri filmides põhirolli kandnud Tom Felton ning üheks produtsendiks on Ivo Felt.

II maailmasõja lõpul toimuv film räägib fiktiivse loo väikesest grupist Vene sõduritest, keda juhib naisluureagent Brana Vasiljeva (rolli mängib tõusev täht Algar), kelle ülesandeks on Hitleri jäänused toimetada Nõukogude Venemaale Stalini juurde, vahendab deadline.com.

Teel ründavad neid mõrvarlikud Saksa Wehrwolf partisaniliikmed, kes hakkavad venelasi ükshaaval likvideerima. Vasiljeva ja teised ellujäänud peavad vaenlase vastu võitlema, et nende "kaup" ei satuks ründajate kätesse ja et see saaks tõe varjamiseks turvaliselt maetud.