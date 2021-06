KUUMAD KLÕPSUD | Little Big'i lauljatar heitis riided seljast ja näitas, millised ta kurvid tegelikult välja näevad

Lauljanna postitas oma Instagrami kontole pilte, kus ta näitas kadestamisväärset figuuri ning rääkis, mis ta pidi üle elama, et endale meeldida. Selgus, et neli aastat tagasi kaalus lauljatar ainult 48 kilogrammi. Ta piinas end erinevate dieetidega, mis tegid olukorra veelgi hullemaks. Sofia sõi ainult vedelaid suppe ja köögivilju.

"Kas ma tahan uuesti kaalul näha 48 kilogrammi? See oleks muidugi tore, kuid ma rohkem ei piina oma organismi erinevate dieetidega. Kaalulangetamise teemal võin rääkida igavesti, kuid kõige olulisem, millest ma kogu selle perioodi jooksul aru sain, on see, et teie välimus on teie valik," ütles lauljatar.