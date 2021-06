R. Kelly jäi enne kohtusaagat ilma kahest advokaadist

Advokaadid Steven Greenberg ja Michael Leonard, kes on muusikuga juba aastaid koostööd teinud, andsid esmaspäeval sisse dokumendid, soovides end tema juhtumist taandada, kirjutas TMZ. Loobumise põhjuseks on tüli teiste R. Kelly juriidiliste esindajatega.

Greenberg ja Leonard ütlesid: "Me soovime end sellest juhtumist taandada, sest me ei taha teha koostööd advokaatidega, kellel pole piisavalt kogemusi, et mis vastaksid kliendi vajadustele. On kahju, et advokaadid ei suuda enda ego ega isiklikku huvi maha suruda, et kliendi jaoks parim anda."

R. Kelly allesjäänud õigusmeeskonda, kellega Greenbergil ja Leonardil ilmselgelt probleem on, on Thomas A. Farinella ja Nicole Blank Becker, ning neil on teistsugune arvamus, mis tegelikult juhtus.

Nad ütlesid: "Ainuke kommentaar, mis meil praegu on, on see, et härra Kelly lõpetas nendega koostöö enne avalduse sisse andmist."

Nüüd peab kohtunik andma loa, et Greenbergi ja Leonardi saaks vallandada, aga seda ei ole veel juhtunud.

Kõik see juhtub ajal, kui R. Kelly kohtuistung, kus ta peab teiste seas vastama talle lapse seksuaalse ahistamise ning inimröövi puudutavatele süüdistustele, mis toimub 9. augustil.

Kuigi Greenberg ja Leonard tahavad kolleegide kogemuse puudumise tõttu end taandada, siis soovivad nad Kellyle ikka kõige paremat.