KLÕPS | Keit Pentus-Rosimannus jagas imearmsat pilti kasvavast beebikõhust: poeg või tütar?

Keit Pentus-Rosimannus pole kunagi soovinud emaks saamise teemal põhjalikumalt peatuda, sest see pole läinud nii lihtsalt. Pärast 40. sünnipäeva sagenes ka küsimuste ja uurivate pilkude tulv, kas Keit ja Rain üldse saavad koos lapsi. Vaid korra, 2018. aastal ajakirjale Pulss antud kaaneintervjuus tunnistas toona 42-aastane Keit, et unistus ühisest lapsest elab edasi ja naine tunneb, et see võib õige pea ka täituda: "Mu jaoks ei ole tegelikult perest olulisemat ja ma olen päris kindel, et ühel kenal päeval on meil Rainiga pere kasvamas."

Umbes kümme aastat. Mind analüüsiti selle käigus nii läbi, kui vist üldse võimalik on. Kõik oli justkui korras, tervis ja vorm suurepärane, näitajad ideaalsed. Aga väike inimene valis ilmselt tulekuks õiget aega. Igalt poolt kõlanud soovitusest "hoidke stressitase madalal" sai ühel hetkel ausalt öeldes omaette stressiallikas. Ja üks on kindel - ma ei küsi enam kunagi üheltki paarilt, kellel lapsi pole, et "oi, aga millal teil siis lapsed tulevad ega te liiga kauaks ootama pole jäänud?". See on nii isiklik ja õrn teema ja me keegi ei tea, millist isiklikku võitlust ja kui kaua need inimesed pidanud on. Täna ütlen, et oleme väga tänulikud arstidele, kellest ühe terav silm leidis mul lõpuks ühe pikka aega tagasi väljaravimata põletiku tulemusel pesa teinud pahanduse, mis ilmselt oligi kõik need aastad peamiseks takistuseks olnud, teine lõikas selle eelmise aasta sügise hakul välja. Taastusin kiiresti ja tulemus on nüüd kasvav kõht ja kõhus energiliselt toksiv väga oodatud uus ilmakodanik.