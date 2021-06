Hüvasti, vabadus! Korduvalt lubadeta sõitmise eest kohtu all viibinud Kalvi-Kalle saadetakse aastaks vanglatrellide taha

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kommenteeris Kroonikale, et Kalvi- Kalle Kruusamäe tunnistati süüdi süstemaatilises mootorsõiduki juhtimises ilma juhtimisõigust omamata. "Kalvi-Kalle Kruusamäe on varem sama teo eest kohtullikult karistatud viis korda: 18.12.2017, 28.08.2020, 14.07.2020 ja 23.09.2020. Sellele vaatamata juhtis ta uuesti mootorsõiduki juhtimisõigust omamata tänavu esimesel jaanuaril kella 15.55 ajal Rapla maakonnas Rapla vallas Kodila külas, Palamulla ja Pääri tee ristmikul, sõiduautot Ford Transit. Kinnipidamisel tuvastati tal ka alkoholijoove. Tänase otsusega karistati teda 10 kuu pikkuse vangistusega, millele liidetakse varem mõistatud karistuse kandmata osa 2 kuud ja 20 päeva. Liitkaristusena mõisteti Kalvi-Kalle kruusamäe karistuseks 1 aasta ja 17 päeva pikkune vangistus. Karistus tuleb vanglas reaalselt ära kanda, kõik muud võimalused on varasemate karistustega ammendunud," ütles Reinhold.