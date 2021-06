"Sotsiaalvõrgustiku" täht Armie Hammer läks seksisõltuvuse tõttu võõrutusravile

Armie Hammer liitus Floridas asuva kliinikuga 31. mail ning on pärast seda enda jaoks vajalikku abi saamas, kirjutas TMZ. Näitleja on pidanud viimastel kuudel tegelema ka talle esitatud seksuaalse ahistamise süüdistustega.

VF allikate sõnul võttis Hammer ühendust oma võõrandunud abikaasa Elizabeth Chambersiga ning informeeris teda, et lahkub Caymani saartelt, kus ta viimased kuud oli viibinud, et narkootikumide, alkoholi ja seksisõltuvuse vastu ravi saada. Elizabeth ja ülejäänud pere toetavad seda otsust.

Armie Hammer peab abikaasaga hooldusõiguse lahingut, kuna nad on lahutamas. Lisaks sellele on Hammer pidanud alates jaanuarist võitlema seksuaalse ahistamise süüdistustega.

Ta on neid süüdistusi kutsunud valedeks ja laimuks ning see on siiamaani ainuke kord, mil ta nendest avalikult rääkinud on. Märtsis süüdistati teda vägistamises, mida Hammer ise eitab, aga politsei uurib juhtumist.