Ester Jörberg meenutab kadunud kaasat: ma ei tea, miks ta just mind sihikule võttis

Kersna tõi välja ja Ester kinnitas, et asjaolu, et Üllar 11-aastaselt meningiiti põdes, võis olla põhjuseks, miks ta oli hilisemas elus teistsugune. "Aga ega midagi teha pole. Kanalt oota muna, lambalt villa. Las inimene tegeleb sellega, mis talle sobib," ütles Ester.

Üllari viis sihile järjekindlus. "Kivile tilgub ka lohk sisse pika aja jooksul," tõi Ester hea paralleeli. "Üllarile vist meeldis see, et ma olin korralik. Ma ei hakka kohe flirtima või nurga taga kohe suudlemas käima. Ma ei teinud seda. Ta nägi, et ma olen korralik abielunaine. See oli ka üks pluss, miks minu hind tema silmis tõusis."