KUULA SAADET: Elina Nechayeva – kartlikust ja tagasihoidlikust tüdrukust maailmalavadele

Seekordses saates Akord ongi saatekülaliseks Elina. Saatejuht Risto Lehistega räägitakse sellest, kuidas Elina on kasvanud tänaseks artistiks kuid samas ka sellest, millised juhtumised on Elinat tabanud laval või siis napilt enne esinemist. Samuti räägib Elina ka sellest, kellega koostöös ilmub peatselt tema uus singel ja mis on saanud Eurovisioonilt kuulsust kogunud kleidist.