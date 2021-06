Andrew Lloyd Webber: me avame teatrid isegi siis, kui nad meid vahistavad

Lavastaja ja helilooja Andrew Lloyd Webberi lavastuse "Tuhkatriinu" eeletendused peaksid algama 25. juunil, neli päeva pärast nii-öelda vabaduse päeva. "Me avame uksed, tulgu kasvõi maailmalõpp," ütles ta The Telegraphile.

Valitsus on teada andnud, et nad teevad peagi otsuse, kas piirangud 21. juunil peatada või mitte. Aga raportite sõnul võidakse seda kuupäeva edasi lükata, sest valitsusel on mure COVID-19 erinevate tüvede mõju pärast.

Teatrid võivad praegu tegutseda vähendatud mahus ja sotsiaalset distantsi hoides.

Lloyd Webber on aga öelnud, et nende piirangute tõttu pole tema suuremahulised produktsioonid võimalikud. 73-aastane lavastaja on nüüd öelnud, et on valmis laskma end arreteerida, kui valitsus ei lase tal plaanidega edasi minna.

"Tulge teatrisse ja arreteerige meid," olla helilooja väljaandele öelnud.

Teatrimogul peaks müüma kuus West Endi asukohta, kui valitsus piiranguid ei vähenda. Pandeemial on teatritööstusele olnud laastav mõju ja kuigi piiranguid leevendatakse, siis ei saa paljud teatrid end siiski avada.

"Kui valitsus eirab iseenda teadust, siis on meil olemas igasugused õiguslikud aktsioonid, et nende vastu minna. Kui me ei saa "Tuhkatriinut" etendada, siis me läheme kohtusse või nad kompenseerivad selle meile," rääkis Andrew Lloyd Webber.