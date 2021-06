Carola Madis paljastas põhjuse, miks ta nõustus Playboy kaanel alasti poseerima: puiklesin vastu ikka päris pikalt

"Minu tolleaegne sõbranna Liis Lass arvas, et see oleks väga hea mõte, kui ma seda teeks ja lõpuks olin nõus. Aga tegin seda seepärast, et teadsin, et lähen Eestist ära. Sel ajal kui see number välja tuli, olin mina juba ammu läinud. Mõtlesin, et see ei mõjuta mind enam, las siis olla. Aga kui see avab mulle uksed LA-s, siis tol hetkel tundus see mõistlik otsus," selgitas Carola.