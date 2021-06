SUPERSTAAR SINU MAGAMISTOAS – HÄSTENS

1930ndatel märkas perekond muutust magamiskultuuris. Kui varem täitis diivan ka voodi funktsiooni, siis nüüd hakati üha rohkem sisustama eraldi magamistube ja investeeriti korralikesse vooditesse. 1935. aastal registreeriti Hästensi logo Rootsis kaubamärgina. David Janson lubas oma vooditele veerand sajandit garantiid, öeldes, et need on 25 aasta pärast sama mugavad kui esimesel õhtul.

Hästens on läbi aegade teinud koostööd nimekate disaineritega. Tema Hästensile loodud kollektsiooni Being on kõnekas. Ilse unikaalset stiili võib näha peatsikattes ja voodipesus. Suvise unenäoga sarnanev ülipehme linane voodipesukollektsioon loob taevaliku tunde. Materjalina on ta kasutanud ka kanepit, mis on üks tugevamaid ja vastupidavamaid. Disaineri käe all on kollektsioon saanud kivipesu ja maalähedase tooni. See on ülimalt vastupidav ja sobib allergikutele.