Karl-Erik Taukari enesekindlus delikaatset teemat käsitledes pani Maris Järva ahhetama: vaata, kus on mees!

Enesekindlust oli suisa nii palju, et mees ei kõhelnud astuda mõõdukausile ilma jalanõusid eemaldamata. Marisele muusiku enesekindlus meeldis: "Vaata, kus on mees, et ta julgeb ketsidega kaalule astuda. See tähendab, et midagi ei ole häda!"