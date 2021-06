"Ma arvasin, et ta teeb nalja!" t.A.T.u lauljatarid avalikustasid, kuidas nad teismelistena lesbiarmastust pidid teesklema

Näiteks meenutasid mõlemad aega, kuid duo loojal Ivan Šapovalovil tekkis idee, et teismeliste tüdrukute vahel võiks kujuneda armulugu. "Olime stuudios, kui Vanja ütles, et on olemas selline film "Näita mulle armastust" (originaalne pealkiri Fucking Åmål - toim.). Ta tahtis, et me seda vaataksime. Läksimegi Lenaga koju, panime selle käima, vaatasime ja siis vaatasime teineteisele otsa. Saime aru, mis vihje oli," meenutas Volkova.

Nende kuulsaima loo "All The Things She Said" muusikavideo filmimisel teatati neiudele ühel hetkel, et nad peaksid suudlema. "Ma arvasin, et ta teeb nalja," meenutab Lena oma esimest reaktsiooni. Kuid tüdrukuid see ei heidutanud ning lõpuks leidis aset nende esimene suudlus.