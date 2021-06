FOTOD | Ongi nii! Kanye West jäi uue maailmakuulsa pruudiga paparatsodele vahele

Nimelt on Westi uueks väljavalituks tippmodell Irina Shayk. Sellest, et venelanna on kurikuulsa muusiku uueks pruudiks, sahistati juba mõned nädala tagasi. Siiski polnud toona ühtegi tõestust ning kuulujutud tulid peamiselt anonüümsetelt allikatelt.

Kuid nüüd jäid West ja Shayk vahele Prantsusmaal, kuhu nad olid sõitnud romantilisele minipuhkusele, et tähistada räppari 44. sünnipäeva. Fotodelt on näha, et muusik teeb modellist pilte ning nende naerul nägudest võib oletada, et paar nautis koosoldud aega.

Shayk ja West on tuttavad juba üle kümne aasta. Modell tegi kaasa räppari muusikavideos, mis oli tehtud loole "Power". Venelannal on selja taga suhted jalgpallur Cristiano Ronaldo ja näitleja Bradley Cooperiga. Viimasega on tal ka ühine poeg.

Westi seaduslik abikaasa Kim laadis teisipäeval, kui oli mehe sünnipäev, mitu vana fotot oma Instagrami kontole üles. "Palju õnne. Armastan sind elu lõpuni," kirjutas ta ühe pildi juurde. Paaril on neil ühist last ning nad abiellusid seitse aastat tagasi Itaalias.

Kuigi algselt võis arvata, et jaanuaris lahutuspaberid sisse andnud tõsielustaar on andestanud räpparile, siis nüüd tuleb välja, et mees on juba edasi liikunud.