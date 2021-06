FOTO | Tohoh! Mallukas sai perelisa: tema nimi on Liisu

"Ei jäänudki muud üle, kui Mari loomapoodi viia, et ta endale uue hamstri valiks. See aga ei läinud üldse plaanipäraselt. Ta hakkas neid hamstreid vaadates keset poodi lohutamatult nutma ja loetles ette kõik kehaosad, mis Lilil nahka pandi. Ei soovinud ta enam nii nääpsukest looma, kellele nii lihtne üks-null on teha. Ja teate küll mind. Ma ei oska lastele “ei” öelda. Eriti siis, kui nad on väga kurvad ja nutavad. Ehk siis lugu lõppes sellega, et meil on nüüd jänes nimega Liisu," kirjutab Mallukas, kodanikunimega Mariann Treimann enda blogis.