FOTOD | Milline iludus! Ärimees Jaanus Rahumägi käis oma veerand miljonit maksva Aston Martini ja tütardega õhtust söömas

Kroonika pöördus ka Jaanus Rahumägi enda poole, et uurida, kas õhtust söömisel oli ka mingisugune tõsisem põhjus. "Tütred kutsusid sööma. Midagi erilist me ei tähistanud. Katariina rääkis oma varsti valmivast filmist, kus mängivad mitmed Eesti staarid. Ja mõnulesime niisama ilusa ilmaga," räägib Rahumägi väljas käimisest.

Taolise Aston Martini rooli keerab ka kirjanduslik kangelane agent 007 ehk James Bond möödunud aprillis esilinastunud uues Bondi filmis "Surm peab ootama" treileris. Eestis on 5,2-liitrise mootoriga eelmise aasta Aston Martini mudel Aston Martin DB11 5,2 twin-turbo AMR ainuke (pildil näidis) – autot siin registreerides tegi maanteeamet tüübikirjelduse just Rahumäe auto järgi. Tähekombinatsioon ESC tuleb tema turvafirma järgi.

"Praegu on ta lumeolude tõttu nii-öelda riiulis," muheles Jaanus veebruaris Kroonikale antud päringule. "Paremate ilmadega sõidan temaga kogu aeg – auto ongi ju sõitmiseks." Rahumägi eelistas sportlikumatele esindusautodele – nagu Ferrari ja Lamborghini – just Aston Martinit. "Tegemist on soliidse autoga – täitsa tibens-tobens käru ju!" leiab ta.